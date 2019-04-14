У Трускавці покажуть фільм про Василя Біласа та Дмитра Данилишина

У вівторок, 14 травня, в трускавецькому кінотеатрі «Злата» відбудеться показ фільму «Незламні». Стрічка розповідає про членів УВО-ОУН (Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів), котрі здійснили напад на поштове відділення у малому містечку в часи, коли Східна Галичина входила до складу Польщі. Пограбування пошти було здійснено з метою здобути фінансові ресурси для подальшої діяльності української підпільної націоналістичної організації.

Короткометражний історико-документальний фільм «Незламні» знято на основі реальних подій 1932 року, внаслідок яких двох учасників пограбування пошти в Городку, а саме трускавчан Василя Біласа та Дмитра Данилишина, було засуджено до страти, котру здійснено 23 грудня 1932 р. Головними героями фільму є четверо молодих українських націоналістів, в тому числі Білас та Данилишин.

Перегляд фільму буде здійснено у «Златі» 14 травня о 17.00. Вхід вільний.

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