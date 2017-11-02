У Трускавці поламали турнікети в нижньому бюветі

Як інформує портал ZAXID.NET, вчора, 7 листопада, у Трускавці на нижньому бюветі невідомі пошкодили турнікети, які планувалося ввести в дію з 1 грудня 2017 р. для платного входу в бювет. Незважаючи на те, що такі дії активістів можна трактувати як хуліганські та як пошкодження приватного майна, більшість мешканців схвально поставилися до новини про пошкодження турнікетів. Нагадаємо, що плани ввести платний вхід в бювет обурили всю трускавецьку громаду.

Поки що відповідальність за акцію пошкодження турнікетів ще не взяла на себе жодна громадська організація. А тим часом, як інформує наше власне джерело, у випадку невиконання вимог громади активісти готові до вчинення інших дій, включно з використанням палаючих шин під бюветом, адміністрацією ПрАТ «Трускавецькурорт» та міською радою Трускавця.

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