У Трускавці поліцейські викрили зловмисника, який зняв гроші з банківської картки знайомої

В Трускавецьке відділення поліції звернулася 64-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що з її банківського рахунку зникло 4 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до правопорушення причетний 24-річний знайомий пенсіонерки. Знаходячись у гостях у жінки, зловмисник викрав банківську картку та мобільний телефон господині. Скориставшись ними, він і зняв гроші з рахунку. А згодом підкинув викрадене власниці.

Як з’ясувалося, чоловік причетний до скоєння ще однієї крадіжки. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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