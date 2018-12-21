У Трускавці поліцейські викрили зловмисницю, причетну до крадіжки з будинку

В Трускавецьке відділення поліції звернувся 62-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 17 грудня близько 21.00, коли він прибирав сніг, залишивши вхідні двері в будинку незамкненими, туди проникла невідома особа, та викрала майже 1 000 гривень, які лежали в кухні на підвіконнику.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетна 22-річна жителька міста Борислав. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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