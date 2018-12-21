У Трускавці поліцейські викрили зловмисницю, причетну до крадіжки з будинку

By  | 21.12.2018 | Filed under: Новини

В Трускавецьке відділення поліції звернувся 62-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 17 грудня близько 21.00, коли він прибирав сніг, залишивши вхідні двері в будинку незамкненими, туди проникла невідома особа, та викрала майже 1 000 гривень, які лежали в кухні на підвіконнику.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетна 22-річна жителька міста Борислав. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №89979 Как рубануть до 120 000 рублей за месяц.
    21.12.2018 | 17:35

    Элементарно. Как рубануть 120 000 рублей за месяц на хостинг-площадках с нулём в кармане… Повторит каждый! Данный способ заработка очень прост в освоении. Он не требует начальных вложений, технических навыков и много времени. 80% работы мы выполним за 2 недели, после чего забываем о ней и выходим на пассивный доход или масштабируемся при желании дальше. [...]

  • №89934 Хижина СПА
    21.12.2018 | 09:37

    Отель “Хижина СПА” https://higinaspa.com.ua/ расположен в любимой части города Трускавец среди наших гостей согласно независимым отзывам. Этот дизайн-отель расположен в курортном городе Трускавец. К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном. Каждый номер спа-отеля “Хижина” с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. В [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви