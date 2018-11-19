У Трускавці посадили під арешт чергового грабіжника

Під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури, працівниками Нацполіції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою раніше судимого за злочини проти власності 41-річного жителя Борислава у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч 16 листопада у м. Трускавець. Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на одній із вулиць міста, підбіг до 24-річної місцевої мешканки, схопив її за шию, повалив на землю та зірвав з вух золоті сережки. Після вчиненого лиходій утік з місця пригоди, проте, незадовго був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим суддею Трускавецького міського суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

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