У Трускавці постане пам’ятник Патріархові Йосифу Сліпому

На Львівщині 2017 рік оголошено роком Героя України В’ячеслава Чорновола та Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого.

Про життя та політичну діяльність В`ячеслава Чорновола в Україні знають непогано. Ще свіжими в пам`яті людей є його бурхлива активність на зорі нашої незалежності, його участь у президентських виборах 1991 року та в діяльності Народного Руху України, а зрештою і його загадкова смерть, замовники якої досі не виявлені і не покарані.

Значно менше нам відомо про іншого велетня духу – першого Патріарха Української Греко-Католицької Церкви, багаторічного політичного в’язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого, 125-річчя з дня народження котрого відзначається цього року.

Хронологія життя людини може розповісти про неї більш ніж достатньо. Історія Йосифа Сліпого вражає своє насиченістю, стрімким розвитком подій та багатством духовного життя.

Уродженець с. Заздрість на Тернопільщині Йосиф Сліпий ще під час навчання в гімназії познайомився з митрополитом Андреєм Шептицьким, який був вражений знаннями і мудрістю малого Йосифа. Юнак вивчав іноземні мови та проявляв нестримне бажання до нових знань. Навчання Йосифа продовжилось в м. Інсбрук (Австрія), згодом митрополит Андрей висвячує Йосифа в Унівській Лаврі на священика.

У 1920-х роках Йосиф Сліпий працює у Львівській духовній семінарії, а пізніше стає її ректором. Згодом організовує Богословське наукове товариство, а у 1929 році його обирають ректором Львівської Богословської академії. Єпископ Йосиф Сліпий брав активну участь у світському та духовному житті, відбув ряд подорожей за кордон, аби зміцнити зв’язок з українською діаспорою.

В 1945 році Йосифа Сліпого, який після смерті Андрея Шептицького очолив УГКЦ, було ув’язнено радянською владою. Як пізніше зазначає сам Патріарх, ті роки були втраченими, а він неодноразово перебував на межі між життям і смертю.

Після 18-ти років ув’язнення, за особистим сприянням Папи Римського та Президента США Джона Кеннеді Йосиф Сліпий опиняється на волі та перебирається жити до Риму. Там він створює Український Католицький Університет та організовує будівництво Собору Святої Софії.

Помер Патріарх Йосиф Сліпий 7 вересня 1984 року. Він заповів, щоб його похоронили в соборі Св. Юра, коли Україна стане незалежною. Так і зробили у серпні 1992 року.

- Мої дорогі! Поставте собі питання: що про вас одного дня скаже історія? – цю фразу часто повторював Йосиф Сліпий. – Мабуть, не кожен замислюється над цим, та все ж, навіть тоді, коли є бажання залишити слід за собою, завше знайдуться лінощі, інші переконання чи банальне «не сьогодні». Як на мене, якщо є бажання та сила волі, ніщо не зупинить тебе до своєї мети, і рано чи пізно знайдеться відповідь на запитання «..що про мене одного дня скаже історія?».

З нагоди ювілею від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого з ініціативи отця Володимира Бондарчуком та за підтримки міської організації партії «ВО «Батьківщина» і небайдужих трускавчан планується спорудити у місті-курорті пам’ятник цій видатній непересічній людині.

- Познайомившись з життєвим шляхом Патріарха Йосифа Сліпого, я був вражений тим, як Патріарх в надзвичайно складних умовах очолював і розвивав найбільшу гнану у світі 5-тимільйонну Українську Греко-Католицьку церкву, – каже голова ТМО партії «Батьківщина» Руслан Крамар. – Очевидці свідчили, що Йосиф Сліпий був категоричним і різким, неймовірно наполегливим, який ніколи не відступить від раз прийнятого рішення, мав твердий характер. Він захоплювався наукою та філософією Сократа, Канта та Сковороди. Переконаний, що саме впертість та міцний дух, висока освіченість не зламали Патріарха УГКЦ під час 18-річного політичного ув’язнення. Визволенням Йосифа Сліпого займалися найвпливовіші світові особи. Після звільнення Йосиф Сліпий проголосив себе Патріархом і тим самим намагався зробити УГКЦ рівною серед церков. Для порівняння, це те саме, якби в «совєтські» часи оголосити незалежність України.

- Сучасній Україні дуже бракує таких особистостей як Йосиф Сліпий. Українська нація повинна пропагандою виховувати таких загальнонаціональних лідерів і відкриття пам’ятника Патріарху у Трускавці буде цьому сприяти, – впевнений Руслан Крамар.

- Про Йосифа Сліпого можна говорити дуже багато, але було б краще, якби кожен старався наслідувати цю видатну людину, – каже міський голова Трускавця 2002-2010 років Лев Грицак. – За 92 роки життя Патріархові Йосифу вдалося зробити неможливе у підтримці віри серед народу, захисту його засадничих прав, розбудові української нації та держави. Значний внесок Йосифа Сліпого зроблено у розвиток духовної спадщини українського народу та культурно-освітнього життя українців у світі, а також у збереження та зміцнення Української Греко-Католицької Церкви в час найбільшої загрози її існуванню. Вважаю, що Трускавець повинен знати, пам’ятати і шанувати героїв України та пишатись ними. І до таких наших героїв належить Патріарх Йосиф Сліпий.

- Цілком логічно, що у Трускавці після спорудження пам’ятника Митрополиту Андрею Шептицькому наступним кроком стає вшанування його наступника на митрополичому престолі, – підтримує ініціативу отця Володимира Бондарчука та трускавецького осередку «Батьківщини» Лев Грицак.

Наталія Бегін, фото о. Володимира Бондарчука

Трускавецький вісник

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