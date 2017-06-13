У Трускавці посвятили православну церкву

У Трускавці в неділю, 18 червня, було освячено православний храм святого Агапіта Печерського (УПЦ КП). Про це інформує наше власне джерело. Для зведення храму знадобилося кілька років та наполегливість отця-настоятеля Петра Потоцького і парафіян, які відстояли своє право молитися в мікрорайоні вулиці Івасюка, незважаючи на протистояння та перешкоди від попередньої влади Трускавця. Це вже друга парафія УПЦ КП у Трускавці, перша знаходиться в іншому кінці міста, неподалік автовокзалу на вул. Дрогобицькій.

Під час урочистого освячення храму грамотами, орденами та подяками були відзначені особи, які найбільше приклалися до будівництва та оздоблення церкви. Серед нагороджених – депутат ТМР Іван Герльовський та директор підприємства «Вічність» Степан Піряник.

Також читайте