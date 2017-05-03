У Трускавці правоохоронці викрили квартирного злодія

By  | 04.05.2017 | Filed under: Новини

У Трускавецьке відділення поліції 3 травня з заявою про крадіжку звернулась 36-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у квітні з її квартири було викрадено зимову куртку, золотий хрестик, парфуми та інші речі. Раніше з заявою до правоохоронців потерпіла не зверталась.

Як встановили працівники Трускавецького відділення поліції, до скоєння злочину причетний 32-річний місцевий мешканець. Зловмисник затриманий, поліцейські перевіряють його причетність до скоєння інших правопорушень. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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