У Трускавці презентували білу нафталанову олію

2 серпня в приміщенні Народного дому Трускавця відбулася презентація білої нафталанової олії – нового лікувального продукту на українському ринку.

Нафталанова олія – це медичний засіб, який завдяки нафтеновим вуглеводням має болезаспокійливу, протизапальну, судиннорозширюючу та антиалергічну дію. Серед шкірних захворювань, які успішно лікують завдяки нафталановій олії – псоріаз, екзема, дерматит, лишай, пролежні, склеродермія, кератодермія, кропив’янка та інші. Також нафталанова олія дає позитивний ефект при лікуванні остеохондрозу, артрозів, атеросклерозу нижніх кінцівок, артритів, а також ряду ЛОР-захворювань – тонзилітів та ринітів.

Присутні на презентації мали можливість ознайомитися з науковими дослідженнями білої нафталанової олії, які представив лауреат Премії ім. О.О. Богомольця НАН України та Премії ім. Т. Торосевича ЗАТ “Трускавецькурорт”, провідний науковий співробітник відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, автор монографії «Жива вода «Нафтуся», кандидат медичних наук Ігор Попович. Також перед присутніми виступив голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов. Були продемонстровані і два документальні фільми, в яких йшлося про лікувальні властивості нафталану.

В принципі, доводити лікувальний ефект нафталанової олії не було потреби, адже в залі зібралися переважно медики, які добре пам’ятають славу курорту Нафталан в радянські часи. Під час дискусії, в якій взяли участь міський голова Трускавця Андрій Кульчинський (медик за фахом), лікарі кількох трускавецьких санаторіїв («Шале Грааль», ЦМРСЛ «Трускавецький», «Карпати» та інші) та згадувані вище Ігор Попович та Ельмар Мамедов, говорили переважно про ціну продукту, його популяризацію та необхідність охоплення інформацією ширшої аудиторії – спочатку в Трускавці, а потім і поза межами нашого курорту. Нагадаємо, що біла нафталанова олія може успішно застосовуватися в дерматології, отоларингології, урології, гінекології, терапії та стоматології.

Прокоментувати необхідність запровадження білої нафталанової олії як лікувального препарату на курорті Трускавець ми попросили генерального директора готельно-курортного комплексу «Карпати», Заслуженого лікаря України Лева Грицака. До речі, поштовх домовленостям щодо використання білої нафталанової олії для лікування у Трускавці поклала власне зустріч Лева Грицака з Президентом Національної академії наук Азербайджану Акіфом Агамехті огли Алізаде у квітні 2017 року в Баку.

- Леве Ярославовичу, що треба знати медикам трускавецьких оздоровниць і відпочивальникам про цей новий препарат на українському ринку?

- Сьогодні ринок диктує добробут і медичних закладів, і працівників, які в них працюють. І тому дуже важливо, якими лікувальними факторами користується курорт.

Що таке курорт і що таке лікувальні фактори? Курорт – це така місцевість, яка об’єднує кілька лікувальних закладів, які мають свої курортні природні фактори. Наш курорт Трускавець добре відомий ще з часів Австро-Угорщини та Польщі, при Радянському Союзу він був курортом всесоюзного значення і мав свої лікувальні фактори. Серед них найважливіші – це мінеральні води, тобто води різних мінеральних груп і серед них прісна лікувальна вода Нафтуся.

Але при збільшенні конкуренції курортів кожен курорт повинен думати про те, як привернути увагу до себе якнайбільшої кількості гостей. При Союзі був ще один загальновідомий всесоюзний курорт Нафталан в Азербайджані, який застосовував лікувальні процедури на основі лікувальної нафти, про яку ми сьогодні бачили фільм і про яку доповідали наукові працівники. Курорт Нафталан користувався та й зараз користується великою популярністю у зв’язку з великою ефективністю лікування.

Щоб зробити Трускавець ще більш привабливим для гостей, ми хочемо залучити нафталанову олію до нашого курортного лікувального фактору, тобто до наших трускавецьких мінеральних вод. Біла нафталанова олія, яку сьогодні презентували – це новинка від Національної академії наук Азербайджану, вона очищена від барвників без втрати хімічних лікувальних речовин, тому може вигідніше застосовуватися для лікування пацієнтів, не створюючи неприємного ефекту забруднення тіла і маючи по суті ті ж лікувальні властивості, що й звичайна нафталанська нафта.

Те, що сьогодні біла нафталанова олія, яку тут презентували, потрапила в Трускавець – це дуже важливо. Трускавець таким чином перший в Україні має можливість проводити наукові дослідження її застосування, розробляти нові лікувальні методики, створювати пілотний проект використання нафталанової олії в Україні. Я думаю, що цей метод матиме велику перспективу. Ось і сьогодні говорили про кілька випадків результативності застосування білої нафталанової олії вже в Трускавці. Особливо вражає, що ці випадки стосуються захворювань, які важко лікуються та широко поширені, зокрема захворювань шкіри та суглобів.

- Леве Ярославовичу, якщо когось із медиків чи головних лікарів трускавецьких санаторіїв зацікавить інформація про білу нафталанову олію, то де можна отримати додаткову інформацію, проконсультуватися чи й придбати цей лікувальний продукт?

- Наші азербайджанські друзі з Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» створили спеціальне підприємство, яке має офіційне право експортувати білу нафталанову олію в Україну. Окрім того вони знайшли фірму, яка буде їхнім дилером.

Звертатися можна в готельно-курортний комплекс «Карпати», де знаходиться офіс Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна». Можна звертатися до головного лікаря чи завідувача лікувально-діагностичним центром ГКК «Карпати», а вони вже скажуть що і як зробити, щоб придбати білу нафталанову олію.

Володимир Ключак

P.S. Презентація білої нафталанової олії на курорті Східниця пройде у вівторок, 8 серпня.

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