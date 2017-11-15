У Трускавці презентували книгу Вікторії Андрусів «Тринадцять жінок Івони»

Як анонсувалося, 14 листопада відбулася дуже цікава та тепла зустріч з Вікторією Андрусів. Представляв молоду і ще зовсім невідому трускавецькому читачеві письменницю один із провідних українських сучасних письменників Володимир Шовкошитний, який є ще і видавцем. У його видавництві «Український пріоритет» і вийшла нова книга В.Андрусів «Тринадцять жінок Івони». Ця книга – це книга для літературних гурманів. Адже що може бути захопливішим, аніж дослідження мережевих станів літературного героя, отже, і своїх власних. Як говорить авторка, – чоловіки все життя «п’ють» нашу кров просто так, то чому не надати цьому якогось сенсу, але книга не про те, що ви подумали. А щоб зрозуміти про що саме, її треба читати. Пані Вікторія розказувала про себе, про свою творчість і про свої книги.

Про пані Вікторію ми довідались від Василя Кузана, адже вони довгий час проживали на Закарпатті, і саме там Вікторія розпочала свій літературний шлях.

Крім презентації книги пан Володимир розповів про книги, що виходять у цьому видавництві і зробив дуже щедрий подарунок для нашої бібліотеки.

Після офіційної частини презентації книги зустріч плавно перетекла у неформальну з келихом хорошого закарпатського вина трьохрічної витримки, запашної кави та яблучного пляцка, який спекла Вікторія Андрусів.

А в іншому залі URBAN-бібліотеки в цей час відбувалося засідання Англійського клубу. Така завантаженість нашої бібліотеки є свідченням того, що цей проект є дуже успішний і такий формат публічного громадського відкритого простору дуже є затребуваний громадою міста.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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