У Трускавці презентували вина Закарпаття

Мабуть, кожному добре відомо про корисні властивості вина, адже воно покращує самопочуття, зміцнює імунітет, а дехто зізнається, що саме червоне вино – це справжні ліки. Сьогодні натуральні вина на вагу золота, а покупців, зрештою, в першу чергу приваблює низька ціна продукту, а не його висока якість. Зрозуміло, що коли мова йде про якісне вино, то вгодити покупцеві по усіх критеріях буде складно, і тим не менш, погодьтесь, вибір буде за імпортним продуктом з яскравою етикеткою.

Про те, що Закарпаття славиться дивовижною архітектурою, унікальними природними ресурсами та мальовничою природою, відомо усім. Та чи відомо, що родзинкою Закарпаття можна сміливо називати виноградний край під назвою «Чизай»? Ми звикли віддавати перевагу закордонним виробникам, навіть й гадки не маючи, що рідний український продукт може здивувати не менше та стати улюбленим.

Днями до Трускавця, а власне до ГКК «Карпати» на запрошення генерального директора Лева Грицака завітали представники компанії «Чизай», які радо запросили гостей комплексу на дегустацію п’янкого українського виноградного напою.

- Пропагуючи здоровий спосіб життя, сміливо можна пропагувати ваш продукт як такий, що позитивно впливає на кращий стан здоров’я людини. Таке вино як у вас я не зустрічав ніде, тому хочу щиро побажати вам великого натхнення успішно продовжувати і удосконалювати цю справу, – зазначив Лев Грицак.

Вино – напій для справжніх гурманів, ним варто лише насолоджуватись, урізноманітнюючи смак страв з м’яса, птиці, риби чи смакувати у поєднанні з сирами на будь-який смак. Впродовж зустрічі експерт пан Роман розповів гостям про відомі й невідомі факти виготовлення виноградного напою. Цікаво, що на сьогодні, як зізнаються винороби, ця справа, швидше схожа на дороге хобі й аж ніяк на бізнес, у зв’язку з тим, що ось уже як чотири роки держава відмінила програму підтримки виноградарства в нашій країні.

Представник компанії Анатолій Олександрович розповідає, що 272 гектари землі, на яких знаходиться закарпатський виноградник – це досить велика площа, де вирощується 1 млн. 88 тис. саджанців.

- Ми завдячуємо нашим виноградарям за неоціненну роботу, яку вони виконують. Вони заслуговують низького поклону та поваги від людей, котрі обожнюють наше вино. Продукція «Чизай» вже встигла отримати популярність на світовому ринку, а на європейських конкурсах вона отримала численні перемоги, змагаючись з всесвітньо відомими виробниками вина. Так, днями в Угорщині наша «Троянда Карпат» взяла золото, змагаючись з найбільш відомими виноробами Токая та завоювала найбільшу прихильність журі. Ми в Україні вміємо виготовляти продукцію не гірше наших колег з-за кордону, але, на жаль, для більшості людей етикетка іноземного виробника – основний знак якості. Скуштувавши наше вино, ви даєте нам шанс стати вашим улюбленим виробником і даєте шанс собі – пишатись тим, що саме у вашій країні найкращі винороби, – підсумував пан Анатолій.

Гості з Закарпаття подякували керівнику ГКК «Карпати» Леву Грицаку, який після відвідин виноградного краю «Чизай» зазначив, що компанія варта представляти свою продукцію у Трускавці та радо запросив виробників завітати до міста-курорту.

Люди, які відпочивають у Трускавці, не з чуток знають, як максимально дотримуватись здорового способу життя та почуватися в тонусі кожного дня. А виноградарство – це складна та багатогранна галузь, яка супроводжує людство протягом його існування. Така зустріч у ГКК «Карпати» познайомила відпочивальників з різних куточків світу з українськими природними багатствами та популяризувала корисне і здорове харчування, частиною якого є коктейль здоров’я, що зветься «Чизай».

Наталія Бегін, Цікавий Трускавець

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