У Трускавці презентують чудотворні «цвєтності»

By  | 07.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує наше власне джерело, у Трускавці буде відкрито виставку чудотворних «цвєтностей», про які на «Трускавецькому віснику» можна почитати більше за посиланням http://protruskavets.org.ua/svyatoslav-lob-pvanto-i-kolorovosti/. Окрім закритого заходу, який пройде в одній з вілл Трускавця, «цвєтності» виставлятимуться і в музеї історії міста-курорту (відкриття виставки пройде 20 серпня о 17.00). Експозиція складатиметься з  робіт, які вже презентувалися в таких обласних центрах як Дніпро, Кропивницький, Одеса, Полтава та Хмельницький.

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