У Трускавці презентують «Олімпійський урок»

By  | 14.09.2018 | Filed under: Новини

У суботу, 15 вересня, в Трускавці відбудеться презентація проекту «Олімпійський урок в західному регіоні Львівської області». Проект буде реалізовуватись спільно Національним Олімпійським Комітетом України, представництвом НОКУ у Львівській області та Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України». Про це повідомив директор МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

Метою проекту є: 1) популяризація гуманістичних цінностей олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, солідарності, благородства, прагнення досконалості, 2) формування в учнів навичок і культури здорового способу життя; вміння і прагнення досягати своєї мети в будь-якій сфері діяльності; залучення їх до активного способу життя, занять фізичною культурою та спортом, 3) підготовка здорових, мотивованих, освічених і фізично міцних громадян для нашої країни.

Основний меседж проекту: Найефективнішим засобом формування характеру є праця. Сильний характер мають ті люди, які ставлять перед собою певні цілі в будь-якій сфері діяльності, наполегливо досягають їх втілення в життя, долають усі перешкоди на шляху досягнення мети. Характер людини формується в діяльності!

Керівник проекту в регіоні: член НОК України та спортсмен-олімпієць Дмитро Мицак.

На презентації будуть присутні представники НОК України, міські голови та представники міст, в яких будуть здійснюватись заходи першого етапу проекту: Борислава, Трускавця, Старого Самбора та Дрогобича.

До участі в презентації запрошуються журналісти і представники ЗМІ. Початок презентації – о 15.30 в конференц-залі готелю «Трускавець 365».

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