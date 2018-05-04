У Трускавці презентують підлітковий роман-фентезі «Айхо, або Подорож до початку» авторства Орести Осійчук. Захід відбудеться у середу, 16 травня, о 14:30 у URBAN бібліотеці Трускавця (вул. Бориславська, 36).

«Айхо, або Подорож до початку» — це перша книга циклу романів, яка вийшла друком у видавництві «Синя папка» 2017 року. Роман вже полюбили як юні читачі, так і їх батьки.

Це книга про підлітка, який переживає безліч фантастичних пригод, емоційних переживань та здобуває безцінний життєвий досвід. Айхо – несміливий, провінційний хлопчина, який живе зі своїм дідусем Радо на околиці поселення в чудернацькому лісовому будиночку. Але прихід непроханого гостя руйнує розмірене життя малого, примушує його розлучитись із дідусем. Айхо опиняється наодинці зі Світом повним небезпек і підступів, у якому вирує запекла боротьба Храмів Темних із Орденом Геліонатів. Долаючи смертельні перепони, Айхо швидко дорослішає й розуміє, що сильною людину робить не тільки меч у руці, а й добре серце у грудях.

«Персонаж Айхо – рушійна сила в моєму житті. Саме він змусив мене повірити у власні сили. Моя книга «Айхо, або Подорож до початку» спонукає ніколи не переставати мріяти. Це історія, в якій кожен може знайти щось своє», — каже письменниця Ореста Осійчук.

У самій книжці на вас чекають загадки, пригодницькі перипетії, в які ви потрапляєте з Айхо та його друзями. Нудьгувати під час читання точно не доведеться! Однією з характерних особливостей книги є зображення: кожне з них було зліплене з пластиліну та глини анімаційною студією «Імаго».

Презентація відбудеться у форматі діалогу та гри. Під час заходу можна буде придбати книгу та отримати автограф. За додатковою інформацією звертайтеся за тел. 063-071-53-81

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