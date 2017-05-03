У Трускавці про ветеранів не забудуть

By  | 04.05.2017 | Filed under: Новини

9 травня о 10.00 у Трускавці розпочнуться заходи з відзначення Дня Перемоги, які пройдуть у формі вшанування тих, хто віддав своє життя в ІІ світовій війні. Про це повідомив голова Ради ветеранів міста Трускавця Віктор Бессарабов. На початку радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. було мобілізовано 19 трускавчан, всі вони загинули на війні ще до кінця 1941 року.

У Трускавці живими залишилося 13 ветеранів, які воювали у складі Червоної Армії. Рада ветеранів кожного року не забуває про них, а особливо пам’ятає в день їхнього свята, Дня Перемоги. Тож і цього року стареньким ветеранам вручать продуктові набори, що стало можливим завдяки щедрості благодійників, серед яких левова доля належить ресторану «Йо-майо».

Трускавецький вісник

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