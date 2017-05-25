У Трускавці проходить інфо-тур для гостей з Азербайджану та Туркменистану

By  | 27.05.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці з ознайомчим візитом перебувають представники засобів масової інформації та туристичних організацій Азербайджану та Туркменистану. Вони вже відвідали кілька престижних санаторно-оздоровчих закладів міста-курорту. В готельно-курортному комплексі «Карпати» з ними зустрілися генеральний директор оздоровниці Лев Грицак, головний лікар Володимир Цимбрила, заступник гендиректора з питань менеджменту і маркетингу Руслан Пристай та керівник лікувально-діагностичного центру Ярослав Грицак.

Лев Грицак розповів гостям про курорт Трускавець та його цілющі мінеральні води, запросив на гала-концерти фестивалю «Трускавецька фієста». Володимир Цимбрила зупинився на діагностичних та лікувальних процедурах, які надаються в «Карпатах», та провів ознайомчу екскурсію лікувальним корпусом. Гості також побували в спортивно-оздоровчому комплексі, ресторані фуршетного обслуговування «Плай», оглянули красиву територію ландшафтного парку «Підгір`я» біля ГКК «Карпати».

Трускавецький вісник

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