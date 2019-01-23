У Трускавці проходить VII освітянський Форум інноваційних технологій

VII освітянський Форум інноваційних технологій «Трускавець – 2019» відкрився сьогодні в нашому курортному місті. Про це повідомляє прес-служба Трускавецької міської ради. Цьогоріч на Форум до Трускавця приїхали понад 100 провідних фахівців галузі та методистів.

«Освітяни у Трускавці збираються всьоме поспіль. Щороку рівень форуму виходить на новий якісний щабель. Тішить, що напрацювання не залишаються лише на папері – свої рекомендації учасники резолюють та надсилають у Міністерство освіти і науки України. Це означає, що робота Форуму має практичне застосування, а не тільки теоретичне», – зауважив у вітальному слові трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

Темою Форуму став управлінський аспект суб’єктів навчального процесу. Зокрема, мова йтиме про створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти шляхом впровадження дослідно-експериментальної, проектно-технологічної, конструкторської та винахідницької діяльності.

Для Трускавця цей напрямок не є новим, оскільки щороку міські школи отримують мультимедійне, дослідницьке обладнання. Завдяки застосуванню новітніх моделей та методів навчання трускавецькі учні виборюють призові місця у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

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