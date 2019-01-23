У Трускавці проходить VII освітянський Форум інноваційних технологій

By  | 30.01.2019 | Filed under: Новини

VII освітянський інноваційних технологій  «Трускавець – 2019» відкрився сьогодні в нашому курортному місті. Про це повідомляє прес-служба Трускавецької міської ради. Цьогоріч на до Трускавця приїхали понад 100 провідних фахівців галузі та методистів.

«Освітяни у Трускавці збираються всьоме поспіль. Щороку рівень форуму виходить на новий якісний щабель. Тішить, що напрацювання не залишаються лише на папері – свої рекомендації учасники резолюють та надсилають у Міністерство освіти і науки України. Це означає, що робота Форуму має практичне застосування, а не тільки теоретичне», – зауважив у вітальному слові трускавецький міський голова Андрій Кульчинський.

Темою Форуму став управлінський аспект суб’єктів навчального процесу. Зокрема, мова йтиме про створення сучасного освітнього середовища у закладах освіти шляхом впровадження дослідно-експериментальної, проектно-технологічної, конструкторської та винахідницької діяльності.

Для Трускавця цей напрямок не є новим, оскільки щороку міські школи отримують мультимедійне, дослідницьке обладнання. Завдяки застосуванню новітніх моделей та методів навчання трускавецькі учні виборюють призові місця у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • До уваги учасників бойових дій
    23.01.2019 | 11:03

    З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]

  • №90656 вікна Трускавець, двері Стебник, виробництво,
    22.01.2019 | 13:16

    (096)198-34-81 Максим сайт dveriter­moplast.com­.ua Найбільший виробник у Львівській обл. пропонує Вікна пластикові 4-5-6 камерні українських і німецьких виробників. Протизламна німецька фурнітура, енергозберігаючі склопакети. Опис на сайті dveriter­moplast.com­.ua Міжкімнатні дерев’яні двері, 30 моделей Вхідні металеві двері під любий розмір, вуличні і квартирні, скло і ковка, термопанель близько 200 моделей Гаражні секційні автоматичні ворота (096)198-34-81 Також читайтеСергій [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви