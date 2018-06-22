У Трускавці проходив Форум місцевого розвитку

У суботу, 23 червня у Трускавці завершився триденний ІІІ Форум місцевого розвитку, організаторами якого є Львівська обласна рада, Асоціація ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – Україна», Асоціація Місцевих Рад «Ради Львівщини». Як інформує прес-служба Львівської обласної ради, Форум відвідали понад 4 сотні гостей з усієї України та з-за кордону: очільники обласної влади та місцевого самоврядування, парламентарі, урядовці, представники профільних комітетів Верховної Ради України, дипломатичного корпусу, неурядових організацій, міжнародних фондів і програм, депутати місцевих рад, журналісти.

Програма Форуму передбачала 21 дискусійну панель, в якій взяло участь 130 спікерів. Цьогоріч для обговорення обрали три стратегічні напрями: Інструменти забезпечення сталого розвитку Карпатського Єврорегіону; Можливості для підтримки регіонального та місцевого розвитку; Схід і Захід разом: регіональний вимір загальноукраїнської солідарності.

Форум місцевого розвитку відвідав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, який взяв участь у пленарній дискусії «Політика розвитку Карпат». До обговорення Карпатської тематики також долучилися віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр інвестицій та розвитку РП Єжи Квєцінські. В межах цього заходу також відбулася презентація підсумків відбору проектів Програми підтримки ініціатив карпатських громад.

На завершення учасники прийняли резолюцію Форуму місцевого розвитку, яку скерують Президентові України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр-Міністрові України, самоврядним органам регіону Карпат, Українській та міжнародній спільноті.

Зокрема, у резолюції закликають:

1) щодо забезпечення збалансованого розвитку Карпатського регіону

- активно підтримувати ініціативи карпатських держав і регіонів, спрямовані на затвердження Європейською Комісією макрорегіональної стратегії ЄС для регіону Карпат та окремого інструменту фінансування її реалізації;

- ініціювати перед Європейською Комісією реалізацію пілотного проекту регіонального розвитку в Українських Карпатах, базуючись на кращих практиках Європейської політики згуртування;

- активізувати зусилля щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку Українських Карпат;

- забезпечити системну та постійну реалізацію Програми підтримки ініціатив карпатських громад на регіональному рівні, у тому числі з можливістю фінансування проектів не лише з обласних бюджетів та залучених коштів, але і з Державного бюджету;

2) щодо підвищення ефективності місцевого та регіонального розвитку

- створити передумови для підтримки міжмуніципального співробітництва для вирішення спільних проблем громад;

- змінити формат конкурсу в рамках Програми секторальної підтримки регіонального розвитку, забезпечивши можливість ініціювання проектів органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

- розширити інструменти мотивації об’єднання територіальних громад з метою вирівнювання темпів реформи у всіх регіонах України;

3) щодо забезпечення ефективної співпраці між сходом та заходом України

- використати досвід реалізації програми «Змінимо країну разом» між Львівською та Луганською областями для формування дієвої державної політики підтримки міжрегіонального співробітництва;

- продовжити практики проведення конкурсів освітніх, культурних і медійних обмінів між Львівською та Луганською областями з можливістю розширення географії конкурсів на інші регіони України;

4) щодо посилення взаємодії самоврядних органів

- розширювати кількість та формат майданчиків для обміну досвідом та кращими практиками місцевого та регіонального розвитку;

- ініціювати проведення Карпатського економічного форуму в рамках Форуму місцевого розвитку.

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