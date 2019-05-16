У Трускавці проходив «Козацький гарт», школа-гімназія взяла срібло

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 14 травня у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» проводились обласні зональні змагання фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт 2019», основна мета якого популяризація здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я школярів.

Цього року переможцем обласних зональних змагань стала команда Стрийського району (НВК «Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ступеню ДНЗ»), друге місце зайняла команда Трускавецького навчально-виховного комплексу «СЗШ №2-гімназія», третє місце у активі команди Сколівського району (Тухлянський «ОНЗЗСО-гімназія»).

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