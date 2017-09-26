У Трускавці проходив українсько-польський медичний симпозіум

21-23 вересня в курортному Трускавці проходила неординарна подія – українсько-польський медичний симпозіум. Захід, який проводився до 190-річчя курорту Трускавець, був запланований ще минулого року, про що неодноразово інформував міський голова Андрій Кульчинський. І ось у четвер, 21 вересня, Трускавець приймав почесних гостей – учасників симпозіуму.

Тема симпозіуму «Громадське здоров’я і реабілітація – Імпакт-2017» передбачала не тільки вступні слова привітань та доповіді, але й дискусії на актуальні для України та Польщі теми. Участь в заході зокрема взяв секретар канцелярії польського уряду Ярослав Пінкас.

Організаторами симпозіуму є Польське товариство соціальної медицини та громадського здоров’я, кафедра організації і управління охороною здоров’я Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького та Трускавецька міська рада.

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