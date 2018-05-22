У Трускавці пройде благодійна акція «Добрі руки»

У неділю, 27 травня, у Трускавці розпочнеться благодійна акція під промовистою назвою «Добрі руки». Ініціаторами благодійної акції виступили юні футболісти Трускавця спільно з парафією Покрови Пресвятої Богородиці. Кожен бажаючий може долучитися до акції, давши життя старим речам, які будуть використані для потреб дітей з дитбудинку.

Цікаво, що на учасників акції чекає сюрприз – видима пам`ятка того, що їхні руки дійсно є добрими руками.

Початок акції «Добрі руки» о 10.00 на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Дрогобицька).

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