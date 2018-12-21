У Трускавці пройде І Східноєвропейський Форум гостинності і курортології

27-28 лютого 2019 року у Трускавці в готельно-курортному комплексі «Ріксос-Прикарпаття» буде проходити Перший Східноєвропейський Форум гостинності і курортології.

Захід має на меті вперше зібрати в одній локації людей, котрі займаються діяльністю в сфері гостинності і курортології в Карпатському регіоні Східної Європи і від котрих напряму залежить подальше зростання вказаної індустрії та розвиток цього регіону в цілому. Друга генеральна мета – показати інвестиційну привабливість туристично-рекреаційного Карпатського регіону Європи.

На Форум запрошені представники самоврядування міст-курортів, керівники і власники готельно-ресторанної сфери, реабілітаційних і оздоровчих закладів України, Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. До участі в Форумі долучаться представники бізнесу, влади, дипломатичного та депутатського корпусів названих вище країн, окремі міністри урядів, директори аеропортів та туристичних компаній.

Гості і учасники Форуму матимуть змогу обговорити проблеми сфери, котра на даний час є основною і найбільш перспективною в Карпатському регіоні, розглянути перспективи розвитку міст-курортів та сфери гостинності, а також ознайомитись з новітніми методиками оздоровлення та реабілітації, перейняти позитивний досвід один в одного.

Проходити захід буде в форматі пленарних засідань у формі панельних і презентаційних дискусій, на котрих учасники і гості матимуть змогу поділитись власним досвідом та висловити своє бачення конкретних питань.

В рамках Форуму буде відбуватися урочисте вручення відзнаки «Кришталевий лотос» в декількох номінаціях – людям, закладам та заходам, які популяризують Карпатський регіон Європи. Голова Президії журі Микола Величкович – народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики спорту і туризму,

Засновником Форуму виступив Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» в співпраці з Комітетом ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики спорту і туризму при організаційній підтримці Львівської обласної державної адміністрації, Трускавецької міської ради та Інституту транскордонної співпраці та європейської інтеграції

Патронування здійснюють Комітет ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка; міський голова Трускавця Андрій Кульчинський

Генеральні партнери: ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття», ТзОВ «Еко-Оптіма», ГК «Буковиця», ТзОВ «Будівельні технології XXI століття», СТК «Трускавець 365».

- Цього року «Кришталевий Лотос» відбуватиметься в іншому, значно ширшому форматі, – розповідає голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. - Як і зазначалось на минулорічній церемонії вручення цієї відзнаки, в цьому році вона об’єднає представників сфери гостинності і курортології країн Карпатського регіону Європи. І буде вручатись в рамках проведення Форуму гостинності і курортології. Це перший профільний захід такого плану в Карпатському регіоні Європи. А відзнака «Кришталевий Лотос» буде європейською відзнакою. Сподіваюсь, що і захід, і відзнака матимуть популярність і щорічно кількість учасників буде тільки зростати. А те, що такий Форум буде відбуватись саме в Трускавці, дасть додаткову позитивну репутацію місту-курорту. І попри пропозиції робити цей захід в інших європейських містах я дуже щасливий з того, що зміг переконати партнерів, співорганізаторів, владу допомогти зробити це саме в українському місті-курорті Трускавець. Отож, запрошую до участі, а також до партнерства.

Детальніше про Перший Східноєвропейський Форум гостинності та курортології – на сайті http://crystal-lotus.pro

Степан Гнатків

Фото: після церемонії вручення «Кришталевого лотосу» в 2018 р.

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