У Трускавці пройде ІІ Міжнародний конкурс вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва

5-8 грудня у м. Трускавець відбудеться ІІ Міжнародний Конкурс вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва. Про це повідомляє оргкомітет конкурсу. Організатори конкурсу: Трускавецька міська рада, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва (Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова).

Цього року фінал пройде у супроводі симфонічного оркестру. Також відбудеться круглий стіл за участі дипломатичних делегацій багатьох країн світу, що означає, що в дні конкурсу Трускавець стане центром міжнародної та культурної дипломатії.

Вступні внески на участь в конкурсі відсутні, конкурсанти забезпечуються проживанням та харчуванням. Переможці отримають грошові премії, кошти на це передбачені в бюджеті Трускавця. Умови участі, Положення, реєстрація на прослуховування на https://www.facebook.com/KonkursM/

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