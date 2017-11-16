У Трускавці пройде круглий стіл «Життя і соціальний захист людей з інвалідністю в містах нашого регіону»

З метою привернення уваги до людей, які мають різноманітні фізичні обмеження, задля полегшення взаємодій з людиною, у якої є інвалідність, подолання перешкод у спілкуванні та з нагоди Міжнародного дня інвалідів Трускавецька міська асоціація інвалідів вперше на теренах нашого регіону ініціює проведення круглого столу на тему «Життя і соціальний захист людей з інвалідністю в містах нашого регіону». Про це поінформувала голова ТМАІ Надія Заблоцька.

Круглий стіл пройде наступної п’ятниці, 24 листопада, в приміщенні УРБАН-бібліотеки Трускавця (вул. Бориславська, 36). Захід модеруватиме завідувач цієї бібліотеки Віра Савка.

До участі в роботі круглого столу «Життя і соціальний захист людей з інвалідністю в містах нашого регіону» запрошені голова ЛОАІ ВОІ СОІУ Оксана Кіяновська, міські голови Дрогобича, Стебника та Трускавця Тарас Кучма, Петро Старосольський і Андрій Кульчинський, керівники управлінь праці та соціального захисту населення вищезазначених міст, депутати міських рад, зокрема депутат Стебницької міської ради Богдан Митник (інвалід-колясочник), керівники ряду громадських організацій, меценати тощо.

Організаторами круглого столу є Трускавецька міська асоціація інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ (голова Надія Заблоцька), громадська організація людей з інвалідністю м. Стебник «Серце допомоги» (голова Василь Мороз), Дрогобицький центр реабілітації інвалідів (керівник Наталія Ніколаєва), Дрогобицька асоціація інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ (керівник Мирослава Лудин).

Після вступного слова, привітань та знайомства пройде обговорення теми дискримінації та стереотипів щодо людей з інвалідністю. Також присутні висловлять власні міркування про ситуацію, яка склалася в правовому і соціальному захисті людей з інвалідністю в Україні та хід реалізації обласної комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації інвалідів на 2015-2018 рр., а також відповідних Трускавецької, Стебницької та Дрогобицької міських програм з аналізом їх виконання.

Під час круглого столу знайдеться місце і для презентації книги «Нам 20 років» авторства Надії Заблоцької та В`ячеслава Умнова. Ця книга є своєрідним звітом роботи Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ за період 1997-2017 рр.

Організатори кажуть, що тривалість заходу не перевищить півтора-дві години (з 11.00 до 12.30-13.00).

Підготував Володимир Ключак

Також читайте