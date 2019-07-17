У Трускавці пройде Міжнародний велозліт

By  | 18.07.2019 | Filed under: Новини

Наступного тижня у Трускавці проходитиме VII Міжнародний велозліт під назвою «Трускавецький пелетон». Про це інформує громадський діяч, співголова Історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина», популяризатор велосипедного спорту, трускавчанин Микола Іваник.

Велозліт проходитиме 23-27 липня. Урочисте відкриття відбудеться у вівторок, 21 липня, на центральній сцені в курортному парку (м. Трускавець). Програма зльоту є такою:

- 1 день 24.07: Трускавець-Стебник-Довголука-Розгірче-Моршин-Стрий-Трускавець (110 км),

- 2 день 25.07: Трускавець-Борислав-Східниця-Урич-Корчин-Межиброди-Верхня Стинава-Орів-Зимівки-Помярки (92 км),

- 3 день 26.07: Трускавець-Східниця-Рибник- Ісаї-Тур`є-Смільна-Підбуж-Уріж-Попелі-Борислав-Трускавець (112 км),

- 4 день 27.07: Трускавець-Дрогобич-Лішня-Кульчиці-Самбір-Уріж-Попелі-Борислав-Трускавець (95 км).

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