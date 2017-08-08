У Трускавці пройде презентація книги Богдана Гуцила «Люди геройського чину»

Як інформує наше власне джерело, у неділю, 13 серпня, в музеї історії міста-курорту Трускавця відбудеться презентація книги краєзнавця Богдана Гуцила «Люди геройського чину». Це вже друга книга автора (перша, про його рідне село Орів, носить назву «Воскресла Бренів – пам’ять у світи»).

В книзі «Люди геройського чину» розповідається про життя та діяльність багатьох українських діячів, значна частина яких пов’язана з Трускавцем та околицями. Початок презентації та зустрічі з автором – о 15.00.

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