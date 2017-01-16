У Трускавці пройде презентація книги колишнього міського голови

Наприкінці 2016 року в київському видавництві «Основа» вийшла книга «Дерева моєї долі», автором якої є міський голова Трускавця 2002-2010 років, генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», Заслужений лікар України, лауреат ряду державних нагород Лев Грицак. Книга – автобіографічна, в ній у відвертій довірливій формі Лев Грицак розповідає про своє становлення та життєвий шлях.

Найближчим часом автор документальної повісті має намір зробити презентацію своєї книги у місті Трускавці.

Трускавецький вісник

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