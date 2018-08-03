У Трускавці пройде Всеукраїнський турнір з бойових мистецтв

У Трускавці з нагоди святкування Дня Незалежності України пройде Всеукраїнський спортивний турнір з бойових мистецтв «Трускавець OPEN 2018». В програмі заходу передбачено показові виступи та турнірні поєдинки з рукопашного бою, кікбоксингу, боксу, хортингу та ММА (змішаних бойових мистецтв).

Ідея провести спортивний турнір належить атовцям. Зокрема серед організаторів ГО «Золоті леви чорної сотні», ГО «4.5.0. Військово-патріотичне виховання молоді», ГО «Інвалідів –учасників АТО» та ГО «Українська спілка учасників АТО». Турнір пройде під патронатом міського голови Трускавця, за сприяння відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради.

Всі поєдинки та показові виступи учасників проходитимуть на бульварі Торосевича, неподалік від бювету мінеральних вод. Для цього перед сходами, що ведуть до бювету, буде встановлено спеціальну сцену/ринг, на якій і відбуватимуться поєдинки.

Організатори запевняють, – буде цікаво та захоплююче, так як в числі учасників до міста прибудуть кращі спортсмени, – бійці, боксери, хортингісти, які видовищно демонструватимуть свої вміння. Багато деталей організатори не поспішають розголошувати, однак обіцяють глядачам кілька годин яскравого спортивного шоу.

- Ідея провести такий турнір виникла досить спонтанно, буквально кілька днів тому, а вже сьогодні ми провели перший організаційний комітет, спільно з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту. Попередньо узгодили план заходу, а в подальшому ми ще матимемо кілька зустрічей, для того, щоб організувати все на високому рівні. Хочеться в першу чергу зробити яскраве шоу, яке запам’ятається учасникам і глядачам і відтягнути дітей від комп’ютерів та зацікавити їх спортом, – розповів один з організаторів, атовець Роман Гарасим’як.

Турнір з бойових мистецтв «Трускавець OPEN 2018» пройде в День незалежності, 24 серпня, біля центрального бювету міста-курорту. Деталі заходу будуть повідомлені незабаром.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

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