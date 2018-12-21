У Трускавці пройде XVII Всеукраїнський юнацький тенісний турнір “Зимовий Трускавець”

18-22 лютого у Трускавці на базі готельно-курортного комплексу «Карпати» та ДЮСК «Спортовець» пройде XVII Всеукраїнський юнацький тенісний турнір «Зимовий Трускавець». Про це повідомив в.о. голови Федерації тенісу Львівської області, головний суддя змагань, суддя Національної категорії з тенісу Анатолій Стасюк.

Всеукраїнські змагання з тенісу започатковані в Трускавці з 2003 року Львівською обласною федерацією тенісу спільно з Трускавецькою міською радою (за ініціативи тодішнього міського голови Лева Грицака) і проводяться 17-й рік поспіль. В цих турнірах брали участь багато талановитих і провідних тенісистів в різних вікових категоріях з усіх куточків України та з зарубіжжя (США, Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Молдови та інші).

Так, наприклад, в даний час в турнірі Великого шолому в Австралії бере участь 24 ракетка світу серед жінок Леся Цуренко, яка в свій час була переможницею Всеукраїнського юнацького турніру “Зимовий Трускавець” до 12 років. Активну участь в цих змаганнях беруть юні тенісисти однієї з кращих тенісних шкіл Львівщини – ДЮСК “Спортовець”, серед яких щорічно є призери, чемпіони та члени збірних команд області та України, майстри спорту України з тенісу.

Вагомий особистий внесок в розвиток та популяризацію тенісу в місті Трускавці та на Львівщині належить Леву Ярославовичу Грицаку, який будучи мером міста ініціював та втілив вжиття будівництво 2-х відкритих тенісних кортів на місті зруйнованого то закинутого футбольного поля ДЮСК “Спортовець” і всі 17 років підтримує проведення змагань (надає тенісний корт ГКК “Карпати”) та є офіційним спонсором вказаних Всеукраїнських юнацьких змагань.

В цьогорічних змаганнях серед юнаків до 14 років та дівчат до 16 років очікуються спортсмени з понад 10 областей України (50 – 60 учасників).

Головні завдання змагань: підготовка тенісистів до всеукраїнських змагань вищого рівня, удосконалення майстерності та виконання спортивних розрядів з тенісу.

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