У Трускавці пройде зустріч з поетом Миколою Гриценком

Микола Гриценко – особлива людина для нашого Трускавця! Це – місто його натхнення! В Трускавці, за словами митця, написана третина його поезій, а ще – новели, публіцистика, сценарії фільмів, серед яких: «Сонце над Трускавцем», «Жива вода», «Трускавець: портрет мого міста», що в різний час демонструвалися в ефірі українських телеканалів.

Та Микола Гриценко передовсім, чудовий лірик! За висловленням академіка Івана Дзюби: «Поетична мова Миколи Гриценка, наче легка, позбавлена метафоричної напруги, – але, часом, увесь вірш стає великою метафорою життя».

Наш гість – автор десяти книг прози, поезії, публіцистики, Лауреат літературних премій: імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», Леоніда Глібова, Олександра Олеся, Івана Кошелівця. До слова, його нова книга любовної лірики «Лови/Love» відзначена дипломом лауреата Літературного конкурсу «Лицар Карпат», який віднедавна проходить у Трускавці.

Микола Гриценко живе і працює в Києві, він – президент Благодійного фонду всеукраїнської газети «День», заслужений діяч мистецтв України.

Зустріч з Миколою Гриценком пройде у Трускавці, в УРБАН-бібліотеці у вівторок, 2 квітня. Початок – о 17.00.

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