У Трускавці пройде зустріч з відомим лемківським поетом та громадським діячем Петром Мурянкою

У середу, 21 листопада, у Трускавці в готельному комплексі «Оскар» (пров. Тихий, 7) відбудеться творчий вечір Петра Мурянки (справжнє прізвище Петро Троханівський).
71-річний Петро Мурянка – відомий лемківський поет, редактор, громадський діяч у Польщі, заступник голови лемківської організації «Стоваришіня лемків», один із засновників фестивалю «Лемківска Ватра нa чужині». Має богословську освіту, мешкає в Криниці (курорт в Республіці Польща).
Петро Мурянка – автор поетичних збірок «Сухий бадиль» (1983), «Мурянчисько» (1984), «Як сокіл води на камені» (1989). Підготував і видав антологію дитячої поезії «Мамко, куп мі книжку» (1995). Укладає та редагує щорічний «Лемківський Річник», квартальник «Антифон», газету «Бесіда». Пише по-лемківськи.
Зустріч з Петром Мурянкою пройде в трускавецькому «Оскарі» 21 листопада о 15.00.
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