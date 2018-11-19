У Трускавці пройде зустріч з відомим лемківським поетом та громадським діячем Петром Мурянкою

Продам талони на Дизпаливо ОККО – по 30 грн за 1 літр (Ціна на заправках – 33.50 грн. за 1 літр). Талони дійсні до 6 лютого 2019 року. По Львову і області. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише [...]