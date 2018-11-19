У Трускавці пройде зустріч з відомим лемківським поетом та громадським діячем Петром Мурянкою

By  | 19.11.2018 | Filed under: Новини

У середу, 21 листопада, у Трускавці в готельному комплексі «Оскар» (пров. Тихий, 7) відбудеться творчий вечір Петра Мурянки (справжнє прізвище Петро Троханівський).

71-річний Петро Мурянка – відомий лемківський поет, редактор, громадський діяч у Польщі, заступник голови лемківської організації «Стоваришіня лемків», один із засновників фестивалю «Лемківска Ватра нa чужині». Має богословську освіту, мешкає в Криниці (курорт в Республіці Польща).

Петро Мурянка – автор поетичних збірок «Сухий бадиль» (1983), «Мурянчисько» (1984), «Як сокіл води на камені» (1989). Підготував і видав антологію дитячої поезії «Мамко, куп мі книжку» (1995). Укладає та редагує щорічний «Лемківський Річник», квартальник «Антифон», газету «Бесіда». Пише по-лемківськи.

Зустріч з Петром Мурянкою пройде в трускавецькому «Оскарі» 21 листопада о 15.00.

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