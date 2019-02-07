У Трускавці пройдуть змагання з плавання

З метою пропаганди та популяризації спортивного плавання, визначення рівня розвитку плавання у містах та районах області, у п’ятницю, 8 лютого, у Трускавці, в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбудуться обласні змагання з плавання серед юнаків 2007 р.н. та дівчат 2008 р.н. дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини. Про це інформує адміністрація закладу.

Організатори змагань Львівське відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Вхід вільний (при наявності перевзуття або бахіл). Початок змагань о 12.30.

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