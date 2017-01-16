У Трускавці пройшла презентація книги Лева Грицака (+ відео)

26 січня в конференц-залі СПА-готелю «П`ятий океан» пройшла зустріч-презентація. Двічі міський голова Трускавця, Заслужений лікар України, генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак зустрівся з представниками засобів масової інформації нашого регіону та презентував свою автобіографічну книгу «Дерева моєї долі». Якщо не враховувати співавторство Лева Грицака у книзі-альбомі «Трускавець з висоти пташиного лету», то «Дерева моєї долі» є першою його книгою.

Під час презентації виступив сам Лев Грицак, а також його друзі – поет Микола Гриценко та народний депутат України Сергій Євтушок (фракція ВО «Батьківщина»). Автор відповів на ряд запитань присутніх журналістів. До речі, участь в події взяли представники газет «Трускавецькурорт», «Галицька Зоря», «Високий Замок плюс Дрогобиччина», «Вільне слово», «Франкова криниця Підгір`я», бюлетенів «Голос ради» та «Карпати», Трускавецького Інтернет-телебачення, Інтернет-видань «Трускавець-Онлайн» та «Трускавецький вісник», радіо «Франкова земля» та Трускавецького проводового радіо, фотомитці та відеооператори, представники відділу інформаційного забезпечення Трускавецької міської ради. Кілька журналістів не змогли прибути на цю зустріч з поважних причин, про що повідомили організаторів.

Презентація книги пройшла в камерній обстановці, без зайвого пафосу і тривала близько години часу. Кожен з присутніх отримав книгу в подарунок.

Після офіційної частини презентації книги журналісти поспілкувалися з двічі міським головою Трускавця в неформальній обстановці. На всі прямі запитання були дані відверті відповіді. Так, зокрема, на запитання щодо подальшої політичної кар`єри Лев Ярославович відповів, що не планує боротися за посаду міського голови Трускавця на наступних виборах, не цікавить його і депутатство в Трускавецькій міській раді. До речі, відповіді на окремі запитання, які задавали присутні Левові Грицаку, знаходяться в самій книзі, яка є не лише родинною історією, а цікавим та важливим джерелом з життя Трускавця кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Поет Микола Гриценко порадив автору передати свою книгу як подарунок в школи та бібліотеки міста, адже книга буде цікавою широкому загалу.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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