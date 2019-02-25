У Трускавці пройшла зустріч з Андрієм Іллєнком

У суботу, 16 березня, в Народному домі Трускавця відбулася зустріч з народним депутатом України, представником партії «Свобода» Андрієм Іллєнком. Зустріч зібрала майже повний зал небайдужих трускавчан, серед яких були і депутати міської та обласної рад, і представники духівництва, і громадські активісти, люди різного віку.

Перед зустріччю з містянами Андрій Іллєнко з товаришами відвідав художній музей Михайла Біласа та оглянув експозиції, про які розповіла директор музею Олена Білас-Березова.

Зустріч розпочалася вчасно, без запізнень. З самого початку Андрій Іллєнко зупинився на тому, що серед 39 кандидатів на пост Президента України тільки Руслан Кошулинський є націоналістом, людиною слова, тим політиком, котрий посаду віце-спікера Верховної Ради України змінив на солдатську форму і в якості сержанта відслужив півтора року в буремні 2014-2015.

Теми, яких у своєму виступі торкався Андрій Іллєнко, були різноманітними: втрата Криму, замовність рейтингів, важливість голосувати за «свого» кандидата і не перейматися передчасно другим туром виборів, Політик відповів на ряд запитань, серед яких були достатньо гострі відносно колишніх свободівців Махніцького, Тенюха та Михальчишина, а також щодо «Національного корпусу» і балаканини замість дій. В цілому зустріч пройшла в достатньо виваженій та конструктивній обстановці – видно було, що в залі зібралися однодумці, справжні українські патріоти-націоналісти.

Окрім Андрія Іллєнка до Трускавця прибув також Андрій Халявка – довірена особа кандидата на пост Президента України Руслана Кошулинського. Він виступив перед трускавчанами із завершальним словом.

В цілому зустріч тривала півтори години, і могла б тривати й довше, якби не запланована зустріч з виборцями у Бориславі. Процес спілкування Андрія Іллєнка з трускавчанами (відповіді на більшість запитань) можна переглянути на відео в групі «Трускавець. Оперативно» в мережі Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2140036339366379/

Володимир Ключак

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