У Трускавці пройшла зустріч з Ірен Роздобудько та Ігорем Жуком

By  | 30.10.2017 | Filed under: Новини

Минула субота в роботі URBAN-бібліотеки була досить насичена. Крім цікавої економічної гри, що проходила в першій половині дня, після обіду відбулася надзвичайно тепла, цікава зустріч із майстринею українського сучасного роману Ірен Роздобудько та з автором і композитором, бардом Ігорем Жуком.

Пані Ірен розповідала про те, як з’явилася її перша книга у 2000 році, як «приходять» до неї герої її романів і не «відпускають», поки не «ляжуть» на сторінки роману, відповідала на запитання, читала уривки з власних творів. А от Ігор Жук розчулив аудиторію своїм циклом пісень – листування між подружжям Іванком та Марічкою. В цих текстах розкрилася вся правда, трагізм, щирість, буденність звичайної пересічної української родини.

А от коли Ірен Роздобудько захотіла подарувати нашій бібліотеці котрусь із своїх книг, то виявилось, що це справа не проста, бо більшість із її книг вже у нас є. Лише із четвертої спроби вдалося вибрати дві книги, яких ще не було у фонді нашої URBAN-бібліотеки. Це надзвичайно втішило пані Ірен, вона навіть зробила собі на згадку фотографію із своїми зачитаними книгами з нашої бібліотеки. Бо книга живе лише тоді, коли її читають. Живіть читаючи!

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавець

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