У Трускавці пройшов майстер-клас з приготування кулінарного бренду Дрогобиччини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації спільно із шеф-кухарями Львівщини провели кулінарний майстер-клас з приготування «дрогобицької ковбаси» в межах реалізації «Світ Карпатських Розет − заходи із збереження унікальності культури Карпат».

Так, у вівторок, 25 червня, в межах дискусії Форуму місцевого розвитку «Розмови на кухні: локальні виробники та гастротуризм як драйвер розвитку територій» в м. Трускавці під відкритим небом шеф-кухарі здійснили приготування кулінарного бренду Дрогобиччини – «дрогобицької ковбаси». Процес приготування ковбаси за давньою рецептурою та цікавими історичними розповідями та коментарями кулінарних експертів завершився дегустацією страви для усіх учасників. Майстер клас зібрав близько 70 зацікавлених осіб.

Проект під назвою «Світ Карпатських Розет – заходи із збереження унікальності культури Карпат» розапочав роботу 1 вересня 2018 р. Його в 2017 р. ініціювала та підготувала Асоціація розвитку та промоції Підкарпаття «Про Карпатія» (Республіка Польща). Проект було подано на розгляд Спільного Органу Управління Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна ЄІСП 2014-2020 котре представляє Міністерство Інвестицій та Економічного Розвитку Республіки Польща. Він отримав підтримку незалежних експертів та був рекомендований до співфінансування з коштів Європейського Союзу. Бенефіціари проекту: Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська ОДА. Період реалізації проекту: з 01.09.2018 до 31.08.2020 року.

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