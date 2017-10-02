У Трускавці пройшов міжобласний турнір з плавання

29 вересня у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» в рамках Олімпійського тижня відбувся міжобласний турнір з плавання до Дня фізичної культури і спорту серед учнів 2005-2008 р.н. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець». У турнірі взяли участь біля 150 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської, Тернопільської, Черкаської, Закарпатської та Київської областей України.

На урочистому відкритті турніру учасників змагань вітали директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович та завідувач відділу сім’ї, молоді і спорту Трускавецької міської ради Роман Коваль. Приїжджі учасники турніру отримали від організаторів книжки з Олімпійською тематикою, а головний суддя змагань Роман Жгута (тренер з плавання ДЮСК «Спортовець») за сумлінну працю з нагоди Дня вчителя отримав грамоту та грошову премію міського голови Трускавця.

Змагання носили особистий характер, переможці визначались окремо серед дітей 2005-2006 р.н., 2007 та 2008 р.н. Серед трускавецьких плавців найкращих результатів добились вихованці відділення плавання ДЮСК «Спортовець», які вибороли наступні призові місця:

- Допілка Сергій – ІІІ м.100 в/с, І м.100 брас, ІІ м.50 брас;

- Жгута Олександра – ІІІ м.100 н/с;

- Савенко Назар – І м. 100 н/с, ІІІ м.50 н/с;

- Кирчей Станіслав – ІІ м.100 н/с;

- Юристовська Христина – І м.100 бат;

- Білан Божена – ІІ м.100 бат;

- Кулинич Микола – ІІ м.50 н/с;

- Лялюк Ліля – ІІ м.50 бат.

Вихованці старшої вікової групи відділення плавання ДЮСК «Спортовець» Манюк Олена і Думальський Микола допомагали у суддівстві змагань та успішно здали практичні нормативи на звання «Юний суддя зі спорту». Підготували призерів міжобласного турніру тренери ДЮСК Смеречинський Богдан, Жгута Андрій та Кирчей Олег.

Також читайте