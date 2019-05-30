У Трускавці проведуть рейди на підприємствах та поговорять про офіційне працевлаштування

У четвер, 20 червня, в приміщенні Трускавецької міської ради відбудеться прес-конференція з питань офіційного працевлаштування в місті-курорті. З журналістами поспілкуються працівники обласного та міського управлінь Держпраці. Попередньо ці чиновники проведуть рейди на підприємствах міста, де працюють наймані працівники.

На зустрічі з медійниками буде обговорено актуальні моменти чинного законодавства України з питань праці, основні проблеми у сфері працевлаштування та шляхи їх вирішення, а також результати рейдів у Трускавці

Прес-конференція розпочнеться о 14.00.

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