У Трускавці провели відкриту першість міста з бадмінтону

У Трускавецькому дитячо-юнацькому спортивному клубі «Спортовець» одними з основних завдань є залучення учнів міста до систематичних занять фізичною культурою і спортом з подальшою підготовкою спортсменів для участі у змаганнях різних рангів.

Для вирішення цих завдань у ДЮСК функціонують секції з волейболу, баскетболу, футболу, тенісу, плавання, боротьби та боксу.

З 1 вересня 2018 року у «Спортовці» відкрито секцію з бадмінтону (тренер ДЮСК Юрій Бєлов), вихованці якої 1 грудня 2018 р. вже взяли участь у своїх перших змаганнях – відеритій першості м. Трускавець з бадмінтону.

Змагання проводились в спортивних залах середньої загальноосвітньої школи №1 і носили особистий характер, проводились окремо серед юнаків і дівчат 9-11 років та серед чоловіків і жінок аматорського рівня підготовки. Всього у змаганнях взяли участь 42 чол. Також у турнірі брала участь команда бадмінтоністів з м. Мостиська.

Організатори заходу – відділ освіти та відділ молоді і спорту Трускавецької міської ради. Безпосереднім проведенням змагань займалася суддівська бригада дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець».

За результатами поєдинків серед дівчат 9-11 років у призерах дівчата з Мостиськ: І місце – Яксманицька Діана, ІІ місце – Якименко Юлія, ІІІ – Яксманицька Софія. У юнаків 9-11 років переможцем турніру став трускавчанин Семенюк Владислав, ІІ – Вінярський Дмитро (Мостиська), ІІІ – Кічун Олександр (Трускаввець).

Серед юнаків 11 років І та ІІ місця вибороли юні бадмінтоністи з Трускавця Касьяненко Ярослав та Черемісін Віктор, а Яксманицький Назар (Мостиська) посів ІІІ місце.

У дорослих призерами змагань серед чоловіків стали: І – Белов Юрій (Трускавець), ІІ – Яксманицький Юрій (Мостиська), ІІІ – Куц Володимир (Трускавець); серед жінок: І – Бєлова Оксана та ІІ – Кропивницька Іванна (Трускавець), ІІІ – Шльопа Діана (Мостиська).

У парному розряді серед чоловіків перемогу виборов дует із Трускавця – Куц Володимир та Габриш Олег, ІІ місце також у трускавчан – Калічак Роман та Кошельков Ігор, ІІІ – пара з Мостиська Врубель Володимир та Терлецький Орест. Серед жіночих пар призерами змагань стали: І – Шльопа Діана та Паскевич Діана (Мостиська), ІІ – Кропивницька Діана та Касьяненко Оля (Трускавець), ІІІ – Левчук Олена та Шибуняк Марія.

По завершенні заходу призери відкритої першості м. Трускавця були нагороджені грамотами та медалями, а всі учасники пам’ятними вимпелами.

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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