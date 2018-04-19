У Трускавці розпочато діяльність «Правової школи»

В рамках договору про співпрацю, який укладений між Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Трускавецькою міською централізованою бібліотечною системою, на базі Трускавецької дитячої бібліотеки започатковано діяльність «Правової школи».

Перший захід «Правової школи» відбувся нещодавно. Цікава правова гра-вікторина «Права людини починаються з прав дитини» так полонила учасників заходу, що вони й не помітили, як минув час. Головний спеціаліст відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Мар’яна Шуляк різними методами зуміла активізувати школярів до пошуку відповідей на питання. Важливо, що учасники заходу (учні 5-7-их класів) творчо підходили до вирішення поставлених завдань. Зазначимо, що місцевий центр так реалізовує проект “Я МАЮ ПРАВО”.

Нагадуємо, що на Дрогобиччині діють три бюро правової допомоги, в яких люди можуть отримати безоплатну правову допомогу. Фахівці бюро приймають за адресою: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

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