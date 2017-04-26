У Трускавці розпочато реконструкцію площі Чорновола

By  | 26.04.2017 | Filed under: Новини

Площу Чорновола у Трускавці, з якої відправляються автобуси за маршрутом «Трускавець – Дрогобич», нарешті відремонтують. Невелика площа обабіч Стебницького кільця є стратегічним місцем, адже саме сюди заїжджає транспорт до податкової інспекції, на фірму «Плеяда», на найбільшу у місті-курорті овочеву базу, на завод мінеральної води «Аква-Еко» та в ряд крамниць. Площа Чорновола останні кілька років була у вкрай непривабливому стані: яма на ямі, калюжі, майже повна руйнація асфальтного покриття. Тепер площу Чорновола приведуть до належного стану.

Фото початку ремонтних робіт площі Чорновола у Трускавці розмістив на своїй сторінці в мережі Фейсбук міський голова Андрій Кульчинський.

В цілому за час урядування Андрія Кульчинського (а це півтора року) у Трускавці відремонтовано більше доріг, площ, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, ніж за 5 років урядування попереднього мера. Для прикладу, найгірша в місті у 2010-2015 роки вулиця Лисенка стала однією з найкращих.

Своєї черги на ремонт чекають вулиця Стебницька (від Стебницького кільця в напрямку Стебника їхати просто неможливо), вулиця Роксолани, ще кілька вулиць міста та доріжки в курортному парку.

Трускавецький вісник

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