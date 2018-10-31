У Трускавці розпочинається цикл тренінгів «Сім’я – місце сили»

Від суботи, 10 листопада, у Трускавці стартує цикл тренінгів «Сім’я – місце сили», які проводитиме коуч Маргарита Дубовкіна. Перший тренінг на тему «Чоловік і жінка. Різниця, яка нас об`єднує», розпочнеться 10 листопада о 14.00. До програми тренінгу входять чай та смаколики

Маргарита Дубовкіна – сертифікований коуч, консультант, щаслива жінка, дружина, мама трьох синів. Девіз її життя: «Мудра жінка знає, що правий той, хто щасливий».

Впродовж тренінгу його учасники зрозуміють, що усвідомлення різниці між чоловіком та жінкою – це можливість порозумітися та налагодити стосунки; навчаться як донести до чоловіка свої почуття та бажання та як побудувати щасливі відносини;

Також учасники тренінгу отримають цінні знання про сімейні відносини та відповіді на хвилююче питання «чому він мене не розуміє?».

Тренінг буде цікавий всім, хто хоче поліпшити якість своїх відносин і життя в цілому, шукає вихід з постійних криз і конфліктів чи втомився від розчарувань. Цей тренінг допоможе побачити причини того, що відбувається у твоєму житті та зрозуміти, як ти можеш змінити ці відносини на краще, каже Маргарита Дубовкіна.

Місце проведення тренінгу: м. Трускавець. вул. І. Мазепи, 23а (дитячий центр Happyland), реєстрація обов’язкова. Детальна інформація та реєстрація за телефонами: 097-907-98-01, 098-823-50-95.

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