У Трускавці рятувальники надавали допомогу по відкриванню дверей

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у неділю, 7 травня, о 01:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Трускавець, вул. Мазепи, 14 в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку тривалий час не відкриває двері власник.

Фахівці пожежно-рятувального відділення ДПРЧ-7 м. Трускавець надавали допомогу працівникам поліції по відкриванню дверей. Рятувальники за допомогою висувної драбини забезпечили доступ працівникам поліції до помешкання. У квартирі знаходився власник в нетверезому стані та дитина.

Трускавецький вісник

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