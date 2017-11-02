У Трускавці рятувальники вивільнили водія із авто, що потрапило у ДТП

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 6 листопада о 11:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Трускавець на вул. Дрогобицька, відбулось зіткнення легкового автомобіля «Рено Кенгу» та легкового автомобіля «Тойота Кемрі».
Внаслідок ДТП травмовано водія «Рено Кенгу», якого із травмами різного ступеня важкості, госпіталізовано в Дрогобицьку центральну районну лікарню.
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія з автомобіля.
Обставини події встановлюються.
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