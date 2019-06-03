У Трускавці стартував англомовний табір «Tutor Camp»

Впродовж літа у Трускавці проходить англомовний табір “Tutor Camp”. Перший заїзд дітей уже кілька днів відпочиває, набирається сил та водночас вивчає англійську мову, спілкуючись з організаторами та волонтером зі США виключно іноземною мовою.

Таких заїздів, як розповідає організатор табору Оксана Мотика, за літо планують організувати дев’ять. За один 6-денний заїзд у таборі перебуває 12 дітей, віком від 12 до 16 років. Проживають вони у приватній садибі міста, однак кожен день учасників табору насичений цікавою програмою. Діти відвідують екскурсії, їздять до сусідніх міст, гуляють по курортному Трускавці, беруть участь у різноманітних конкурсах та квестах, а головне щоденно вправляються у своїх знаннях англійської мови.

Задля цього організатори табору спілкуються з дітьми виключно англійською мовою і дітей спонукають до такого ж живого спілкування та поповнення свого англомовного словникового запасу. Сприяє цьому і перебування в таборі волонтера зі США Метью.

- У мене є далеке українське коріння, тому мені небайдужа Україна. Мені тут дуже подобається і я радий долучитись до проведення такого табору, щоб допомогти дітям у вивченні англійської мови, – розповідає волонтер зі Штатів Метью Марч.

Долучилась до проведення англомовного табору і Юля Кулиняк, знана в нашому регіоні як організатор інтелектуальних розваг, таких як KWEST-кімната та Mind game. В рамках табору Юля організовує дітям інтелектуально-розважальні квести.

- Це чудовий вид відпочинку для дітей. Я рада долучитись до такого проекту, рада, що я є в команді табору, бо тут дуже атмосферно. Тому бажаю успіху та процвітання цьому проекту. А КВЕСТ-кімната завжди вас чекає, – зазначає Юля Кулиняк.

Перший заїзд дітей відпочиває у Трускавці абсолютно безкоштовно, оскільки ці діти є дітьми учасників АТО. Подальші заїзди будуть платними, однак на найближчі заїзди ще діють знижки.

- Я давно мала ідею започаткувати такий табір і я рада, що цього року мені вдалось це зробити. З викладачами та волонтером діти спілкуються лише англійською мовою. Програма в нас насичена, багато цікавих візитів, – в Дрогобич, в Урич, в навколишні міста, ігри, квести, майстер-класи, майстерки і заняття англійської мови, які проводять вчителі або наш волонтер Метью. Протягом літа до нас приїдуть ще інші волонтери. Зараз ми приймаємо перший заїзд. Виглядає на те, що всім подобається, тому щиро запрошуємо всіх, хто ще бажає до нас долучитись, – говорить організаторка табору Оксана Мотика.

Всі деталі щодо програми табору та участі в ньому дітей можна дізнатись, перейшовши за посиланням на сайт https://tutorcamps.com/ або ж за телефоном організатора: +38 098 509 37 12 (Оксана)

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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