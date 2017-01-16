У Трускавці стартував фестиваль колядників

Обласний фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала», який раніше носив назву «Ой радуйся, земле», стартував у неділю, 15 січня, в курортному Трускавці. На центральній сцені курорту гостей з різних куточків Львівщини вітали міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та директор Львівського обласного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи Роман Береза.

Цьогоріч на фестиваль до Трускавця через погодні умови приїхало дещо менше колективів, ніж торік. На відкритті фестивалю виступили колективи з Бродівщини. Гості фестивалю поколядували по санаторіях, повідомила на понеділковій нараді 16 січня начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Другий тур обласного фестивалю зимового фольклору «Нова радість стала» пройде в неділю, 22 січня, о 15.00 в Палаці культури імені Тараса Шевченка.

Трускавецький вісник

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