У Трускавці стартував IV Форум місцевого розвитку

Сьогодні, 25 червня у Трускавці розпочався триденний IV Форум місцевого розвитку, організаторами якого є Львівська обласна рада, Асоціація ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – УКРАЇНА», Асоціація Місцевих Рад «Ради Львівщини».

Карпатський прорив: партнерство задля розвитку – провідна ідея форуму, покликана об’єднати зусилля Карпатського регіону, центральних і місцевих органів влади задля отримання пілотної програми підтримки Українських Карпат у фінансовій перспективі Європейського Союзу 2021-2027 років.

«Карпатський прорив: партнерство задля розвитку». Саме під такою назвою пройде IV Форум місцевого розвитку. Ініціатива однойменної громадської організації помножена на зусилля Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» разом з Асоціацією «Ради Львівщини» створює умови для дискусій на тему розвитку Карпат, – розповідає ініціатор IV Форуму місцевого розвитку, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. – Впродовж трьох днів матимемо спілкування щодо перспектив регіонів об’єднаних Українськими Карпатами, їх розвиток через призму євроатлантичної інтеграції, кращих практик партнерства у різних сферах задля розвитку Карпат та дискусій на тему спроможності сектору економіки у карпатських територіях.

Під словом «прорив» розуміємо ініціативи щодо просування ідеї об’єднання зусиль чотирьох областей регіону об’єднаних Українськими Карпатами з центральними органами виконавчої влади. Мова про просування пілотної програми підтримки ініціатив Українських Карпат у майбутній фінансовій перспективі Європейського Союзу 2021 – 2028.

Форум зібрав понад 400 учасників – представників виконавчої та законодавчої влади, місцевого самоврядування, закордонних гостей та партнерів, дипломатичного корпусу, бізнесу тощо.

Запланована участь у Форумі Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, віце-прем’єрів, які займаються питаннями розвитку Карпат, міністрів екології, закордонних справ, регіонального розвитку, а також п’ятого Президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко.

Крім того, на Форум завітали іноземні партнери з Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Грузії, Німеччини.

Отож, цього року на Форумі дискутуватимуть про:

- Стратегію для Карпат: кращі практики, напрацювання, перспективи.

- Партнерство заради розвитку: співпрацю на всіх рівнях: від локального до глобального.

- Економіку Карпат: інвестиції, енергетику, інфраструктуру та інновації.

Щодня буде центральна панель:

- 1 день – «Розвиток українських регіонів крізь призму євроатлантичної інтеграції».

- 2 день – «Карпатський прорив: партнерство задля розвитку».

- 3 день – «Співпраця задля розвитку Карпат».

«Переконаний, будуть професійні обговорення, жваві дискусії, яскраві презентації провідних ідей та добрий настрій учасників Форуму місцевого розвитку», – підсумовує Олександр Ганущин.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин офіційно відкрив IV Форум місцевого розвитку та звернувся до гостей з вітальним словом.

«Шановні пані і панове! Щиро радий вітати Вас на IV Форумі місцевого розвитку, локація – місто Трускавець. Тут створено усі можливості попрацювати ці три дні над питаннями розвитку Карпат та поділитися роздумами і кращими практиками на тему співпраці мереж і партнерства. Врешті – ми дискутуватимемо ці дні і на нові для нашого Форуму економічні теми.

Ми навіть стартуємо з пленарної дискусії, присвяченій євроатлантичній інтеграції. Бо розуміємо – без руху до об’єднаної Європи і НАТО, без підтримки цих інституцій, нам – громадам, неприбутковому сектору та бізнесу буде важко рухатися вперед.

Три дні, 20 панельних дискусій, 80 спікерів працюватимуть у цих стінах для Вас, шановні учасники. Переконаний, разом, спільними зусиллями, з нашими європейським друзями ми знайдемо ключ до вирішення питань місцевого розвитку.

У шапці назви форуму – «Карпатський прорив». Для нас, ініціаторів і організаторів Форуму місцевого розвитку, в особі однойменного громадського об’єднання самоврядних асоціацій «Єврорегіон Карпати – Україна» та «Ради Львівщини» – це не лише вдалий слоган – це ще й амбітна мета, яку досягнути можемо тільки разом.

Сподіваюся, наші VIP-спікери на пленарних панелях, нікого не залишать байдужими.

Трускавець – місто здоров’я, тож усі дні Форуму ми приділятимемо увагу здоров’ю наших учасників та гостей. А ще усім трускавчанам та гостям міста ми даруємо драйвовий концерт.

Відтак на правах ініціатора Форуму ще раз вітаю кожного учасника і зичу доброї роботи! В добру путь!», – сказав Олександр Ганущин.

Опісля у відеозверненні учасників Форуму привітав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Цікаво, що не тільки офіційною частиною може похвалитися цьогорічний Форум, адже в середу, 26 червня, у міському парку Трускавця відбудеться грандіозний суперконцерт за участі популярних українських зірок. Свою творчість даруватимуть гурти: МЕРІ, Rock-H, DZIDZIO.

Стежити за подіями Форуму можна за посиланнями: http://ld-forum.com.ua/ та https://www.facebook.com/LLDForum/

За матеріалами прес-служби Львівської обласної ради

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