У Трускавці створюється Клуб мандрівників

By  | 11.06.2018 | Filed under: Новини

Створення Клубу мандрівників у Трускавці проанонсував під час зустрічі в УРБАН-бібліотеці голова історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина» Микола Іваник. Мова йде про клуб, який об`єднував би людей, котрі мають намір побувати в різних країнах світу за порівняно невеликі кошти. Швидше за все, Клуб мандрівників буде створено на базі компанії Адвант-Тревел («Advant Travel Подорожуй дешево»), що дасть можливість мандрівникам із Трускавця не тільки самим відпочивати за невисоку ціну, а ще й навіть заробляти.

Зустріч в УРБАН-бібліотеці Трускавця з Миколою Іваником проходила 9 червня на тему подорожей в екзотичні країни світу. В січні-лютому цього року Микола Іваник побував у Таїланді, Сингапурі та Малайзії, а свої враження описав у трьох статтях, котрі опубліковані в газеті «Високий Замок» і в найближчому майбутньому будуть опубліковані на «Трускавецькому віснику». Присутні мали можливість переглянути відзняті відеокадри про подорож Таїландом, Сінгапуром та Малайзією, а також спробувати холодний тонізуючий напій копі, популярний в країнах Південно-Східної Азії.

Микола Іваник – мандрівник за покликом душі. Щорічно він їздить на зльоти велосипедистів у різних країнах Європи, організовує подорожі цікавими місцями України. Він – співавтор книг «Спацер по старому Трускавцю» (та режисер однойменного фільму), «Плеяда знаних трускавецьких родин» та інших, які колись стануть безцінними джерелами з вивчення історії Трускавця.

Ініціатива Миколи Іваника щодо створення Клубу мандрівників є черговим доказом того, що активна та наполеглива людина без коштів може для міста та його мешканців зробити набагато більше, ніж ліниві та непрофесійні чиновники.

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