У Трускавці судитимуть жителя Сокаля, який обікрав квартиру та фітнес-центр

By  | 31.08.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, завершено досудове розслідування стосовно раніше судимого за злочини проти власності 30-річного мешканця Сокаля, який підозрювався у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч.3 ст.357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 24-25 серпня цього року зловмисник вчинив крадіжки із квартири мешканця Трускавця, приміщення фітнес-центру, а також автомобіля. Загальна сума збитків становила понад 33 тис грн.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Трускавецького міського суду для розгляду по суті.

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