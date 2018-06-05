У Трускавці та Дрогобичі презентуватимуть збірку «Львів. Пані. Панянки»

У суботу, 9 червня, у Трускавці та Дрогобичі відбудеться презентація збірки оповідань про довоєнне та повоєнне життя львів’ян під назвою «Львів. Пані. Панянки».

Ця книга посіла третє місце у топі продажів на Книжковому Арсеналі у Києві в період 30 травня – 3 червня. Вона є також на четвертій позиції у серії львівських бестселерів жіночого літературного клубу м. Львова.

Книгу «Львів. Пані. Панянки» презентуватимуть автори збірки Тетяна Белімова (переможниця Міжнародного літконкурсу «Коронація слова»), Олена Чернінька (авторка бестселеру «Вілла «Райські пташки», фото художниця) та Ніка Нікалео (укладачка збірок Львівського жіночого літературного клубу, авторка роману «Квітникарка», що готується до книжкового форуму 2018 р.). Збірка «Львів. Пані. Панянки» дає можливість зануритися в атмосферу середини ХХ століття та відчути життя звичайних людей так, ніби це відбувається зараз. Презентації проходитимуть у Трускавці в УРБАН-бібліотеці (поч. о 12.00) та в Дрогобичі на Заліссі в рамках Флористичного фестивалю (поч. о 15.00).

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